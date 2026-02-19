Фейковые письма стали рассылать от имени заместителя министра обороны России

Рассылка писем от имени замминистра обороны Цивилевой не подтвердилась

Распространившийся в сети документ с запросом замминистра обороны о количестве участников специальной военной операции (СВО) в регионах оказался фейковым. Минобороны не требуются подобные данные — ведомство само ведет учет.

В тексте утверждалось, что статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева якобы направила запрос к региональным органам исполнительной власти, чтобы ведомству предоставили данные о количестве участников СВО. Также в документе говорилось о планах в обязательном порядке постановить на учет всех военнослужащих, возвращающихся из зоны СВО, в филиалы Государственного фонда «Защитники Отечества».

Министерству обороны России нет необходимости запрашивать данные об участниках СВО у региональных органов власти, поскольку ведомство и так ведет собственный учет. В январе Анна Цивилева рассказала, что Министерство обороны России на настоящий момент выдало более 2 миллионов справок об участии в СВО, из них 370 тысяч по запросам из МФЦ. Она уточнила, что в мае 2025 года Минобороны совместно с Минцифры разработало цифровой сервис «Витрина данных». Благодаря ему справка об участии в СВО формируется мгновенно в режиме онлайн. К сервису подключены более 200 ведомств, включая МФЦ, охвачены все регионы России. Также, согласно указу президента о создании фонда «Защитники Отечества», порядок предоставления данных о ветеранах устанавливает правительство.

В тексте фейкового документа говорится, что запрос направлен, чтобы способствовать взаимодействию Минобороны и Фонда «Защитники Отечества». Однако это взаимодействие осуществляется уже с первых дней существования фонда. Еще в 2024 году сообщалось, что глава фонда Анна Цивилева после назначения на должность заместителя министра обороны России будет курировать взаимодействие между оборонным ведомством и фондом, а также вопросы социального и жилищного обеспечения военнослужащих. Она отметила, что фонд «Защитники Отечества» уже выстроил эффективное взаимодействие со многими ведомствами, а ее назначение позволит сделать эту работу еще более продуктивной.

В одном из пунктов якобы официального запроса Минобороны также говорится о постановке на учет всех военнослужащих, возвращающихся из зоны СВО, в филиалы фонда «Защитники Отечества». При этом в уставе фонда, учрежденном правительством России, про это ничего не сказано. При этом в указе президента Владимира Путина о создании фонда указано, что централизованный учет ветеранов боевых действий будет вести Фонд пенсионного и социального страхования. Сведения будут защищаться законодательством о персональных данных.

Глава МР «Сергокалинский район» Арсен Магомедов опроверг информацию о запросе МО РФ. Он назвал это фейком и попросил коллег не направлять никаких данных.

Также кажется странным, что региональные органы исполнительной власти должны отправить ответ на якобы запрос МО РФ на общий электронный адрес приемной, а не лично Анне Цивилевой или иным должностным лицам, поскольку сведения о бойцах СВО и их семьях крайне конфиденциальные. Более того, в почте МО РФ обычно содержится @mil.ru, а не mil-ru.digital.

Наконец, стоит помнить, что фонд «Защитники Отечества» часто становился объектом фейков, как и Анна Цивилева, о чем она сама сообщала уже неоднократно.

Сообщение о том, что Министерство обороны запрашивает у региональных органов исполнительной власти данные о количестве участников СВО, не получилось распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

