Городские службы занялись ликвидацией последствий прорыва трубы в Москве

Городские службы Москвы локализовали вытекание воды на дорогу на пр. Андропова

Городские службы Москвы локализовали вытекание воды на дорогу на проспекте Андропова (в районе станции метро «Технопарк»), сообщили «Ленте.ру» в департаменте ЖКХ.

«Выполняются работы по приведению в порядок дорожного полотна. Инцидент не повлиял на водоснабжение потребителей, оно осуществляется в штатном режиме», — добавили коммунальщики.

Ранее агентство «Москва» сообщило о прорыве трубы — дорогу подтопило, движение на магистрали сильно затруднено. Telegram-каналы изданий MSK1 и «Осторожно, Москва» также опубликовали видео очевидцев.

