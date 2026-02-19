Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:04, 19 февраля 2026Россия

Исчезнувшим в тайге Усольцевым отправляли послание

При поисках пропавших в тайге Усольцевых запускали дроны с голосовым сообщением
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Во время поисков исчезнувшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых запускали дроны с голосовым сообщением. Об этом пишет NGS24.RU.

По данным издания, в первые дни поисков были запущены беспилотники с голосовым сообщением. Отправленное послание гласило: «Сергей, Ирина, если вы нас слышите, то возьмите палку и постучите по дереву».

Материалы по теме:
«У людей нарушается психика» Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
«У людей нарушается психика»Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
17 декабря 2025
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки. 44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки.44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
13 ноября 2025
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян. Что говорят основные версии их пропажи?
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян.Что говорят основные версии их пропажи?
24 октября 2025

«Нужно было, чтобы они подали хоть какой-то сигнал. Там слышимость очень хорошая, если бы был сигнал, мы бы обязательно его услышали», — объяснила один из волонтеров Светлана Торгашина.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и пропали. Ранее доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев оценил шансы найти семью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ряженые-наряженные». Военкора «Ахмата» обвинили в незаконном ношении редчайшей награды «Вагнера». Участник СВО записал обращение

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Поставки российской пшеницы в одну страну взлетели

    Успенская помирилась с Резником после 25-летней ссоры

    В Telegram ответили на заявление о доступе иностранных спецслужб к перепискам

    Порошенко обвинил Зеленского в ошибках в ходе переговоров с Россией

    Стало известно о проблемах с принятием нового пакета санкций ЕС против России

    Городские службы занялись ликвидацией последствий прорыва трубы в Москве

    Исчезнувшим в тайге Усольцевым отправляли послание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok