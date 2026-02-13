Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:41, 13 февраля 2026Россия

Шансы найти бесследно пропавших в тайге Усольцевых оценили

Профессор Медведев: Существует два сценария развития поисков Усольцевых в тайге
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Существует два сценария поисков семьи Усольцевых в тайге Красноярского края после схода снега. В частности, их могло засыпать грунтом, что усложнит задачу найти россиян, считает доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев, чьи слова приводит aif.ru.

Ученый полагает, что если тела остались на поверхности земли, то после схода снега вероятность их обнаружения крайне высока. Однако если они попали в яму или старый старательский шурф, то шансы на их обнаружение значительно сокращаются.

«Могла произойти осыпь. В таком случае весеннее обследование поверхности может ничего не дать», — пояснил Медведев.

При этом он подчеркнул, что в случае обнаружения Усольцевых, их еще можно будет опознать, так как температура воздуха на уровне земли буквально с первых дней октября не поднималась выше нуля.

Материалы по теме:
«У людей нарушается психика» Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
«У людей нарушается психика»Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
17 декабря 2025
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки. 44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки.44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
13 ноября 2025
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян. Что говорят основные версии их пропажи?
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян.Что говорят основные версии их пропажи?
24 октября 2025

«Следовательно, некоторые мягкие ткани вполне могли сохраниться в виде, доступном для экспертиз», — добавил собеседник издания.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября прошлого года и пропали. Ранее Сергея Усольцева связали со скандально известным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто имя предполагаемого «бойфренда» Макрона из переписки Эпштейна

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    В Китае задумались о запрете нестандартных рулей на машинах

    Обнаружен необычный способ быстро снизить хроническую усталость

    На Украине пожаловались на давление Трампа по уступкам России

    Канада ввела санкции против Тимати

    Россияне отдали за ночь 14 февраля в Швейцарии сотни тысяч рублей

    Модный бренд выпустил к 14 февраля исчезающие стринги и озадачил покупателей

    В Европе объяснили желание участвовать в переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok