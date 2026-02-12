Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
14:01, 12 февраля 2026Россия

Пропавшего в тайге с семьей Усольцева связали с Эпштейном

RT: Пропавший в тайге Усольцев косвенно связан с Эпштейном по программе ИАГ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Скандальный финансист-педофил Джеффри Эпштейн косвенно связан с Сергеем Усольцевым, который пропал в тайге Красноярского края вместе с семьей в сентябре 2025 года. На это указали журналисты RT.

Как выяснил телеканал, в 1998 году Эпштейн посетил закрытый город Саров в Нижегородской области, который является главным центром ядерной промышленности России по программе «Инициатива атомных городов» (ИАГ). В рамках инициативы создавались новые рабочие места для бывших сотрудников ядерных производств с привлечением инвестиций из США. В свою очередь, Усольцев отвечал за сотрудничество с американцами по той же программе в красноярском Железногорске.

RT установил, что российский предприниматель взаимодействовал с США через фирму «Международный центр развития — Железногорск». Эта деятельность привлекла в город несколько миллионов долларов инвестиций.

Авторы материала напомнили, что согласно одной из версий, Усольцев женой и дочерью сбежали за границу. В качестве основания для теории приводилась деятельность бизнесмена в 1990-х и его возможная связь с гостайной.

Ранее поисковики назвали несчастный случай наиболее вероятной причиной пропажи супругов Усольцевых и их дочери в тайге Красноярского края. По словам руководителя «ПримПоиск» Кристины Вульферт, в горах всегда есть риск резкого изменения погоды в худшую сторону.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября, когда отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. За два месяца поисков никаких следов семьи так и не обнаружили. Мероприятия осложняются погодными условиями. Среди версий исчезновения россиян рассматриваются многочисленные варианты несчастного случая. В свою очередь, сын Ирины Усольцевой от первого брака считает, что семья жива.

