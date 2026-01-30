Поисковики назвали наиболее вероятную причину пропажи семьи Усольцевых

Глава «ПримПоиск» Вульферт: Усольцевы вероятно пропали из-за несчастного случая

Несчастный случай является наиболее вероятной причиной пропажи супругов Сергея и Ирины Усольцевых и их пятилетней дочери в тайге Красноярского края. Об этом заявила руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт в беседе с РИА Новости.

По ее словам, в горы можно выйти в хорошую погоду, но всегда есть риск, что за несколько часов она изменится в неожиданную сторону. «И прогнозов погоды таких нет, как для населенных пунктов. Там может быть и туман, и все что угодно. Поэтому мы склоняемся к тому, что, возможно, с людьми произошел несчастный случай», — заявила она.

Ранее в Красноярском крае по заявке правоохранительных органов возобновили поиски пропавшей в сентябре семьи Усольцевых. Мероприятия проходят 30 и 31 января в деревне Кутурчин Партизанского района. В краевом следкоме их назвали плановыми. Искать пропавших россиян будут на участках местных жителей — в туалетах, подвалах, чердаках, силосных ямах, надворных постройках.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября, когда отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. За два месяца поисков никаких следов семьи так и не обнаружили. Мероприятия осложняются погодными условиями. Среди версий исчезновения россиян рассматриваются многочисленные варианты несчастного случая. В свою очередь, сын Ирины Усольцевой от первого брака считает, что семья жива.