19 февраля 2026

Каллас представила ультиматум России по Украине

Каллас представила странам ЕС документ с требованиями в адрес России по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас распространила среди стран сообщества список требований в адрес России по Украине. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Неназванные европейские дипломаты отметили, что требования представляют очень «максималистский взгляд ЕС» на то, что якобы должна сделать Россия. В частности, Каллас настаивает на том, что если Киев должен ограничить численность своих войск или вывести их из некоторых районов, то «Москва должна сделать то же самое».

В документе содержится пункт о непризнании де-юре новых российских регионов и демилитаризации этих территорий. Также глава евродипломатии выступает за отмену нормы, при которой национальное законодательство России выше международных договоров.

Помимо этого, Каллас требует запрета российского военного присутствия и размещения ядерного оружия в Белоруссии.

Кроме того, еврочиновница заявила о том, что якобы «Москва должна возместить ущерб Киеву, а также урон, нанесенный странам Европы, их компаниям и экологический ущерб». В документе отмечается, что мира на Украине не может быть «без участия ЕС за столом переговоров и без учета ключевых интересов блока».

Соответствующий документ будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе 23 февраля.

10 февраля Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине.

