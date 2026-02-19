Ким Чен Ын продемонстрировал новое «самое мощное оружие в мире»

Bloomberg: Ким Чен Ын продемонстрировал десятки новых ракетных установок

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продемонстрировал десятки новых ракетных установок, предназначенных для «стратегической миссии», в преддверии редкого партийного съезда. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Корейского центрального информационного агентства, северокорейская оружейная промышленность передала девятому съезду правящей Рабочей партии 50 реактивных систем залпового огня калибра 600 миллиметров.

«Это оружие сфокусированного удара, самое мощное в мире. Это реактивная система залпового огня, но можно сказать, что по точности и мощности она практически ничем не отличается от высокоточной баллистической ракеты», — сказал лидер КНДР.

Как отмечает издание, демонстрация силы произошла в тот момент, когда делегаты партийного съезда, первого подобного мероприятия за пять лет, прибыли в Пхеньян. За этой встречей внимательно следят, чтобы получить представление о приоритетах Кима Чен Ына в области развития и направлении его политики на следующие пять лет. Ожидается, что съезд продлится несколько дней, в течение которых будет также разработан новый пятилетний экономический план, возможно, будут произведены изменения в руководстве.

Ранее профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков заявил, что дочь Ким Чен Ына — предположительное имя которой Ким Чжу Э — является его самым вероятным преемником на посту руководителя страны. Исследователь напомнил, что северокорейский лидер уже четыре года последовательно продвигает свою дочь как потенциальную наследницу.