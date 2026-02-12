«Девочка покажет зубки». Ким Чен Ын выбрал себе преемницу. Что о ней известно и какие проблемы ее ждут?

Профессор Ланьков: Дочь Ким Чен Ына является его самым вероятным преемником

Дочь лидера КНДР Ким Чен Ына — предположительное имя которой Ким Чжу Э — является его самым вероятным преемником на посту руководителя страны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил востоковед, профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

В частности, исследователь напомнил, что северокорейский лидер уже четыре года последовательно продвигает свою дочь как потенциальную наследницу.

Ким Чен Ын заранее начал ее продвигать, чтобы она примелькалась, чтобы она была на глазах и на слуху Андрей Ланьков профессор университета Кунмин в Сеуле

12 февраля агентство Reuters сообщило со ссылкой на данные южнокорейской разведки, что Ким Чен Ын хочет укрепить позиции своей дочери как преемника, включая ее участие в принятии политических решений.

«В прошлом разведка описывала Ким Чжу Э как "находящуюся на стадии рассмотрения в качестве преемницы", но сегодня было использовано выражение "находится на стадии назначения преемницей"», — приводит издание слова южнокорейского депутата Ли Сон Квуна.

Фото: KCNA via Reuters

Что известно о дочери Ким Чен Ына?

Как отметил Ланьков, имя дочери Ким Чен Ына неизвестно до сих пор — Ким Чжу Э является лишь предположением. Также сложно установить окончательный возраст дочери северокорейского лидера. Уточняется, что она родилась либо в 2012-м, либо в 2013 году.

Какое-то время имя Ким Чен Ына тоже было неизвестно и даже писалось с ошибкой. До этого его именовали Ким Чен Уном, потому что знакомый с их семьей японский повар неправильно расслышал звук «Ы» Андрей Ланьков профессор университета Кунмин в Сеуле

Востоковед также обратил внимание, что Ким Чжу Э появляется в северокорейских СМИ не под своим именем, а под различными титулами.

«Ким Чжу Э появляется под всякими титулами. Какое-то время ее именовали словом "тончжи" — "старший товарищ" или "товарищ-руководитель". Позже ее стали называть "хяндо-ый видэхан пун". Это слово трудно перевести на русский, но это звучит как "великий человек, указывающий путь"», — отметил собеседник.

600 раз появлялась дочь Ким Чен Ына в официальных северокорейских СМИ, по оценкам японских экспертов

Кроме того, руководство КНДР стало использовать термины, открыто указывающие на семейную наследственность. Например, при упоминании Ким Чжу Э используется выражение «линия крови» горы Пэктусан.

С какими проблемами может столкнуться преемница Ким Чен Ына?

Ланьков подчеркнул — Ким Чжу Э как лидера может отвергнуть старое, патриархальное армейское и политическое руководство: «Тут есть проблемы. Но если девочка покажет зубы и проявит себя как сильный и жесткий руководитель, то элита встанет на задние лапки».

Поэтому Ким Чен Ын намеренно водит свою дочь на мероприятия, связанные с вооружениями и объектами военно-промышленного комплекса (ВПК), чтобы создать образ «мужественного» лидера.

Есть очевидный перекос в сторону ВПК, чтобы можно было сказать: «Она выросла на полигонах». Ким Чжу Э никогда не появлялась на «детских» мероприятиях. В зоопарк Ким Чен Ын с ней не ходил, в аквапарк тоже. Вот с женой был, а с дочкой нет Андрей Ланьков профессор университета Кунмин в Сеуле

Фото: KCNA via Reuters

В частности, 28 января Ким Чен Ын вместе со своей дочерью поучаствовал в испытаниях реактивной системы залпового огня (РСЗО) крупного калибра. Четыре запущенных ракеты успешно поразили цели на расстоянии 358,5 километра.

Также 2 сентября Ким Чжу Э вместе с отцом посетила Пекин, где проводились праздничные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. Тогда же Ким Чен Ын провел встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

При этом Ланьков обратил внимание, что северокорейская политическая элита сместилась в сторону большего феминизма.

«Ким Чен Ын часто назначает женщин на крупные посты. Министром иностранных дел и главой секретариата — аналог администрации президента — являются женщины. Так же и в экономике. В годы тяжелого экономического кризиса 1990-х годов именно девушки сыграли важную роль в появлении нового северокорейского бизнеса», — указал эксперт.

Молодое поколение северокорейской элиты, в принципе, уже понимает, что женщина — тоже человек Андрей Ланьков профессор университета Кунмин в Сеуле

Кроме того, востоковед напомнил о возможном появлении женщины-правителя еще в начале 2010-х годов. По его словам, сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон — из-за своей жесткости — всерьез упоминалась как возможный преемник второго лидера страны Ким Чен Ира, о чем он несколько раз говорил. Однако в те годы элита была настроена консервативнее и выступила бы против такого решения.

Сейчас Ким Ё Чжон занимает должность замглавы Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) и выступает с заявлениями по вопросам внешней политики. Особую известность она получила как критик действий США и Украины.