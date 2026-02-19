Масштабы использования сервиса «второй руки» оценили

Мамута: Сервис «второй руки» подключили почти три миллиона клиентов банков в РФ

За несколько месяцев сервисом «второй руки», через который можно назначить проверку своих операций в банке другим человеком, начали пользоваться миллионы россиян. Об этом рассказал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка (ЦБ) РФ Михаил Мамута, которого цитирует РИА Новости.

«Например, вторую руку на сегодня подключило уже почти три миллиона человек», — оценил представитель ЦБ масштабы применения сервиса.

С 1 сентября 2025 года россияне получили возможность защититься от действий мошенников, предоставляя родственникам или друзьям право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся подозрительными.

Согласно данным ВТБ, которые банк приводил в декабре, чаще сервисом пользуются пожилые россиянки. Так, 65 процентов среди подключивших его — женщины, еще 70 процентов — составляют граждане старше 60 лет.