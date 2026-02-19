Реклама

Экономика
13:06, 19 февраля 2026Экономика

Москвичам пообещали 87-сантиметровые сугробы

Синоптик Тишковец: Сугробы в Москве вырастут до рекордных 87 сантиметров
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Самые высокие с начала зимы сугробы вырастут в столице — высота покрова достигнет 87 сантиметров. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По информации синоптика, до утра пятницы, 20 февраля, в Москве выпадет до 28 миллиметров осадков, что составляет почти 2/3 от климатической нормы февраля. «Это будет самый сильный снегопад этой зимы! Будет побит суточный рекорд осадков 56-летней давности, а по всему февралю сегодняшний снегопад, наряду с 1966 годом (35,5 миллиметра) и 1970 годом (23,3 миллиметра) войдет в тройку самых мощных за всю историю регулярных наблюдений на опорной столичной метеостанции ВДНХ», — пообещал он.

В результате снегопадов высота снежного покрова увеличится на 32 сантиметра, достигнув 75 сантиметров на метеостанции ВДНХ и 83 и 84 сантиметров на Балчуге и в Тушино соответственно. Самыми высокими окажутся сугробы на станции МГУ — 87 сантиметров. «Это будут самые большие сугробы с начала зимы, что вдвое выше климатической нормы, которая составляет 39 сантиметров», — заявил специалист.

Он добавил, что в течение дня в городе будет побит рекорд по высоте снежного покрова для 19 февраля. Предыдущий был зафиксирован в Москве в 2024 году, когда сугробы выросли до 66 сантиметров. Помимо этого, нынешний февраль может стать самым снежным, обогнав показатель 1994-го — 72 сантиметра.

Ранее Евгений Тишковец заявил, что крепкие морозы не вернутся в Москву до самого конца нынешней зимы.

