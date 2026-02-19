Реклама

Экономика
10:15, 19 февраля 2026

Москвичам назвали срок окончания крепких морозов

Синоптик Тишковец: Крепкие морозы уже не вернутся в Москву
Виктория Клабукова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Серьезных холодов в Москве не наступит до конца февраля. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Обрушившийся на столицу снегопад знаменует собой долгожданный конец морозов. По прогнозам синоптика, температура в городе уже в четверг, 19 февраля, вернется к климатической норме середины этого месяца: в течение дня столбики термометров поднимутся до минус 4-7 градусов. По словам Тишковца, все сигнализирует об окончании в центральных регионах России «ледникового периода». Крепкие морозы не вернутся до конца этой зимы, заверил он.

При этом утверждается, что накрывший сегодня Москву снегопад станет сильнейшим за эту зиму. За сутки высота снежного покрова в мегаполисе может составить как минимум 80 сантиметров, что вдвое больше климатической нормы. Вдобавок московские сугробы могут обновить рекорд более чем полувековой давности — ранее самым снежным считалось 19 февраля 1966 года, когда снежный покров достиг отметки 64 сантиметра. Кроме того, может быть побит и рекорд по высоте сугробов для всего февраля — в последний раз его фиксировали в 1994 году.

