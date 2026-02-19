Реклама

11:27, 19 февраля 2026Авто

Москвичей призвали уступать дорогу снегоуборочной технике

Дептранс попросил москвичей не оставлять авто вдоль дорог во время уборки снега
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Жителей Москвы попросили внимательнее относиться к дорожной обстановке на фоне сильного снегопада. Соответствующее обращение опубликовал Департамент транспорта Москвы.

В ведомстве предупредили, что из-за непогоды движение в городе значительно замедлилось. По данным специалистов, сейчас средняя скорость транспорта составляет около 24 километров в час, а время в пути может увеличиться в два-три раза.

В Дептрансе рекомендовали автомобилистам по возможности отказаться от личного транспорта и учитывать сложные погодные условия при планировании поездок. Также горожан призвали не мешать работе коммунальных служб.

«Если едете сегодня на машине, будьте готовы к тому, что дорога займет в 2–3 раза больше времени. Сейчас средняя скорость движения — 24 километров в час», — говорится в сообщении.

Кроме того, водителей попросили не оставлять машины вдоль дорог, чтобы не препятствовать уборке снега, и уступать дорогу спецтехнике. В ведомстве подчеркнули, что это поможет быстрее привести городские улицы в порядок.

Ранее в Москве и Подмосковье из-за мощного снегопада объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, который будет действовать до полуночи пятницы, 20 февраля. Циклон принес с собой в столицу обильный снег, метель и ветер. Москвичам посоветовали воздержаться от поездок на личном транспорте.

