На «Моторинвесте» прокомментировали обрушение крыши

«Моторинвест»: Всем пострадавшим и их семьям будет оказана необходимая помощь

На заводе «Моторинвест» прокомментировали обрушение крыши на предприятии. По информации, предоставленной пресс-службой производителя по запросу «Ленты.ру», около 13 часов 19 февраля на сборочной площадке электромобилей и гибридов Evolute в зоне комплектации цеха сварки произошло частичное обрушение кровли на площади около 1500 квадратных метров.

«Руководство предприятия незамедлительно проинформировало соответствующие органы и оказывает полное содействие спасательным подразделениям, а также оперативному штабу под руководством главы округа Сергея Полякова», — сообщили на заводе.

Сотрудники, найденные в зоне обрушения, в настоящее время находятся в сознании, им оказывается квалифицированная помощь. «Им и их семьям будет оказана необходимая медицинская и материальная помощь. Главный приоритет для нас — жизнь и здоровье людей. О дальнейшем развитии ситуации мы будем сообщать дополнительно по мере поступления новой информации», — заявили представители «Моторинвеста».

Отмечается, что работы по очистке кровли от снега на предприятии производились регулярно. Возможной причиной случившегося в компании называют аномальный для региона объем осадков, выпавший в последние сутки.

К слову, сварочный цех, где случилось происшествие, планируется запустить в апреле 2026 года.

Ранее стало известно, что из-под завалов после обрушения крыши автозавода «Моторинвест» достали пять сварщиков. Предприятие полностью остановлено. На месте происшествия работают экстренные службы.

