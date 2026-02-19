Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:34, 19 февраля 2026Экономика

На популярном курорте пожаловались на худшие за 9 лет продажи жилья иностранцам

РИА: Продажи недвижимости иностранцам в Турции оказались худшими с 2016 года
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

За 2025 год продажи недвижимости иностранцам в Турции оказались худшими за последние 9 лет. На это пожаловались эксперты, которых опросило агентство РИА Новости.

Так, за 2025 год иностранцы купили на популярном курорте около 21,5 тысячи квартир — на 9,4 процента меньше, чем годом ранее. Хуже показатели в последний раз были зафиксированы в 2016 году, когда граждане других государств приобрели около 18,1 тысячи квартир. Тогда больше всего жилья купили иракцы.

До 2022 года показатель непрерывно рос и достиг 67,5 тысячи сделок. С тех пор показатели стали постепенно снижаться. Риелторы связывают такую динамику с ростом цен в Турции — в том числе и на недвижимость.

По итогам 2025 года главными покупателями жилья в Турции среди иностранцев стали россияне, они сохраняют свое лидерство с 2022 года. Однако в 2025 году граждане России приобрели на 25 процентов меньше объектов, чем в 2024-м.

Ранее стало известно, что интерес граждан России к жилью в Таиланде обогнал спрос на недвижимость в Турции и Дубае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке СБУ убить Залужного

    Крепкий рубль стал проблемой

    Россия «замедлила» параллельный импорт. Что будет с ценами

    Предсказана роль первого заседания Совета мира Трампа в мировой политике

    Россия обошла 70 стран в медальном зачете Олимпиады благодаря серебру Филиппова

    Пожилого мужчину засыпало зерном насмерть

    Подслушан разговор представителей США и Британии о России в Женеве

    Россияне назвали худших советчиков по вопросам ремонта машин

    Российские бизнесмены назвали главную помеху для инвестиций

    Россиян научили проветривать квартиру зимой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok