На популярном курорте пожаловались на худшие за 9 лет продажи жилья иностранцам

За 2025 год продажи недвижимости иностранцам в Турции оказались худшими за последние 9 лет. На это пожаловались эксперты, которых опросило агентство РИА Новости.

Так, за 2025 год иностранцы купили на популярном курорте около 21,5 тысячи квартир — на 9,4 процента меньше, чем годом ранее. Хуже показатели в последний раз были зафиксированы в 2016 году, когда граждане других государств приобрели около 18,1 тысячи квартир. Тогда больше всего жилья купили иракцы.

До 2022 года показатель непрерывно рос и достиг 67,5 тысячи сделок. С тех пор показатели стали постепенно снижаться. Риелторы связывают такую динамику с ростом цен в Турции — в том числе и на недвижимость.

По итогам 2025 года главными покупателями жилья в Турции среди иностранцев стали россияне, они сохраняют свое лидерство с 2022 года. Однако в 2025 году граждане России приобрели на 25 процентов меньше объектов, чем в 2024-м.

Ранее стало известно, что интерес граждан России к жилью в Таиланде обогнал спрос на недвижимость в Турции и Дубае.

