ГЖА.рф: Таиланд стал самой популярной страной у российских покупателей жилья

Таиланд стал самым популярным зарубежным направлением у российских покупателей недвижимости. О том, что россияне устремились в эту страну, говорится в исследовании агентства недвижимости CMP GROUP ГЖА.рф, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В 2025 году интерес граждан России к жилью в Таиланде обогнал спрос на недвижимость в Турции и Дубае. Покупателями становятся как семьи с детьми, так и инвесторы и пенсионеры. Чаще всего россияне предпочитают три региона: Пхукет, Паттайю и Бангкок.

По словам экспертов, популярность азиатской страны обусловлена стабильными законами и лояльным отношением к иностранцам. Кроме того, Таиланд отличается высоким уровнем доходности — она составляет около 7 процентов годовых, что сопоставимо с Турцией, Дубаем и Сочи.

Ранее эксперты консалтинговой компании CORE.XP посоветовали россиянам перед вложением средств в жилье за рубежном определить цель покупки.