Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:17, 6 октября 2025Экономика

Россияне устремились жить в азиатской стране

ГЖА.рф: Таиланд стал самой популярной страной у российских покупателей жилья
Александра Качан (Редактор)

Фото: thianchai sitthikongsak / Getty Images

Таиланд стал самым популярным зарубежным направлением у российских покупателей недвижимости. О том, что россияне устремились в эту страну, говорится в исследовании агентства недвижимости CMP GROUP ГЖА.рф, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В 2025 году интерес граждан России к жилью в Таиланде обогнал спрос на недвижимость в Турции и Дубае. Покупателями становятся как семьи с детьми, так и инвесторы и пенсионеры. Чаще всего россияне предпочитают три региона: Пхукет, Паттайю и Бангкок.

По словам экспертов, популярность азиатской страны обусловлена стабильными законами и лояльным отношением к иностранцам. Кроме того, Таиланд отличается высоким уровнем доходности — она составляет около 7 процентов годовых, что сопоставимо с Турцией, Дубаем и Сочи.

Ранее эксперты консалтинговой компании CORE.XP посоветовали россиянам перед вложением средств в жилье за рубежном определить цель покупки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв ракетного удара ВСУ по столице российского региона выросло

    Арестович рассказал о причине отказа Зеленского подписать Стамбульские соглашения

    Бывший министр Абызов арестован по новому уголовному делу

    Мужчина встретил 75-летнюю женщину возле кафе и похитил ее

    Тайник с раритетным оружием нашли в квартире сотрудника СБУ в ЛНР

    Повседневная привычка оказалась способом укрепить отношения

    Просрочивший визу мужчина представился полицейским и вымогал деньги у туристов в Таиланде

    В Подмосковье врачи извлекли из носа трехлетнего ребенка камушек из аквариума

    Ставшая причиной перестрелки майнинг-ферма украла электричество на 14 миллионов рублей

    Популярная ведущая назвала вызывающее стыд качество россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости