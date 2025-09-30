Экономика
14:40, 30 сентября 2025Экономика

Россиянам дали совет по покупке жилья за рубежом

CORE.XP: Покупая жилье за рубежом стоит уточнить, нужен ли иммиграционный статус
Виктория Клабукова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Перед тем как инвестировать в недвижимость за рубежом, стоит определить цель покупки. Как эффективнее вложить средства в жилье за границей, объяснили эксперты консалтинговой компании CORE.XP. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Инвестиции в заграничную недвижимость могут помочь с получением иммиграционного статуса, покупка нередко осуществляется с целью перепродажи или смены места жительства. Также это может быть комбинированный вариант. Точно определив цель сделки, легче подобрать подходящую страну и город для поиска недвижимости, тип объекта и бюджет.

Профессиональный брокер или специалист на рынке зарубежной недвижимости окажет квалифицированную помощь в сделке. На основании целей и бюджета он выберет оптимальный вариант, проанализирует состояние лота, район экспозиции, местную инфраструктуру. Брокер возьмет на себя юридическую проверку объекта и застройщика, вопрос с налогами и оформление документации. Юридическую экспертизу проводят многие агентства недвижимости, подчеркивают в компании.

Перед тем как заключить сделку, рекомендуется заранее уточнить все условия. Покупателю стоит сразу прояснить, потребуется ли для оформления собственности иммиграционный статус и банковский счет в стране приобретения, можно ли использовать для оплаты рубли и какая комиссия взимается за переводы. Помимо стоимости самого объекта, в интересах инвестора сразу рассчитать дополнительные расходы: налоги, сборы за оформление, страховка, траты на обслуживание и «коммуналку».

После совершения такой покупки стоит как можно скорее озаботиться завещанием. «Подстелить соломку» важно заранее, ведь процедура и сроки передачи зарубежной недвижимости в наследство различаются в зависимости от страны, а в случае промедления, объект может отойти государству. В этом вопросе рекомендуется проконсультироваться с брокером или юристом.

Ранее сообщалось о росте спроса на балийское жилье. Число запросов в отношении недвижимости в Индонезии увеличилось на треть за последний год.

