Россияне устремились покупать недвижимость в одной азиатской стране

HomesOverseas.ru: Спрос на жилье на Бали среди россиян вырос на треть

Россияне стали все чаще интересоваться покупкой недвижимости на Бали. На это обратили внимание в классифайде зарубежной недвижимости HomesOverseas.ru, пишет РБК.

По подсчетам аналитиков, за 2025 год количество запросов среди русскоязычных покупателей насчет балийского жилья выросло на треть и достигло 30 тысяч раз. В 70 процентах случаев покупатели концентрируются на виллах и таунхаусах, 30 процентов запросов сосредоточено на квартирах. Говоря о бюджете покупки, 30 процентов приобретателей готовы потратить порядка 100 тысяч евро, 40 процентов — до 300 тысяч евро. В пределах полумиллиона евро ищут жилье на Бали 20 процентов российских покупателей, дороже — 10 процентов.

Неоспоримыми достоинствами балийской недвижимости являются мягкий климат и благоприятная экология. В целом в глазах современных россиян Индонезия обладает особым престижем как место для работы и отдыха. Индонезия входит в десятку самых популярных направлений для покупки недвижимости и не теряет этот статус несколько лет. Так, на Бали, помимо россиян, в местное жилье активно инвестируют и французы. Непрекращающийся интерес к локации аналитики объясняют доступностью цен, высокими гарантиями для инвесторов и стабильным доходом от аренды — показатель варьируется от 12 до 15 процентов годовых.

В то же время потенциальным покупателям стоит учесть риски такого капиталовложения. Остров расположен в сейсмически активной зоне, жизнь на Бали может омрачить и высокая влажность. Вдобавок покупателям стоит подумать о юридических тонкостях. Местное законодательство не предусматривает владения землей иностранцами. Гражданам других стран можно только оформить аренду, ее срок в зависимости от формы собственности может превышать 80 лет.

Ранее сообщалось о возросшем спросе среди россиян на недвижимость в Омане и Таиланде. При этом покупать жилье соотечественники чаще всего решают в Объединенных Арабских Эмиратах.