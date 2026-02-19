НАБУ обвинило высшую власть Украины в связях с коррупционными схемами

НАБУ: Миндич через связи в высших органах власти Украины покрывал Галущенко

Бизнесмен Тимур Миндич, которого также называют кошельком президента Украины Владимира Зеленского, через свои связи в высших органах власти Украины покрывал подозреваемого в коррупции экс-министра энергетики Германа Галущенко. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в видео, опубликованном на YouTube.

«Карлсон (псевдоним Миндича — прим. «Ленты.ру») через связи в высших органах государственной власти обеспечивал сохранение ключевой роли Сигизмунда (псевдоним Галущенко — прим. «Ленты.ру») и других подконтрольных ему лиц в Кабинете министров Украины, а также внешнюю устойчивость преступной организации», — говорится в заявлении бюро.

Герман Галущенко был задержан 15 февраля при попытке бежать из страны. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины арестовал бывшего чиновника.

Ранее обыски по делу Миндича уже проходили у на тот момент занимавшего пост главы Офиса президента Андрея Ермака. После этого он подал в отставку.

