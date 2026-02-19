Реклама

Начальник следователей главка МВД России оказался фермером-миллионером

Прокуратура подала иск об изъятии фермы у экс-чиновников и полицейского Кубани
Любовь Ширижик
Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Прокуратура Краснодарского края подала иск об изъятии имущества стоимостью 500 миллионов рублей у бывших руководителей Лабинского района и экс-начальника следственного отдела полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Прокурорская проверка выявила нарушения антикоррупционного законодательства. Чиновники и полицейский начальник незаконно оформили на подконтрольную им компанию «Агрофирма "Союз"» земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью полторы тысячи гектаров. Они не декларировали получаемые от фермерского бизнеса доходы.

Прокуратура требует в своем иске вернуть земли государству и 100 процентов долей в уставном капитале агрофирмы. Ее имущество и средства на банковском счете арестованы.

Ранее сообщалось, что Хостинский районный суд Сочи изъял в доход государства имущество бывшего мэра курорта Алексея Копайгородского общей стоимостью 1,6 миллиарда рублей.

