20:00, 16 января 2026Силовые структуры

Бывший мэр российского курорта потерял коллекцию вин, бриллианты и 50 квартир

Суд конфисковал имущество экс-мэра Сочи Копайгородского на ₽1,6 млрд по иску ГП
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Хостинский районный суд Сочи изъял в доход государства имущество бывшего мэра курорта Алексея Копайгородского общей стоимостью 1,6 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Решение принято по иску Генпрокуратуры России к экс-чиновнику и аффилированным с ними 10 гражданам и пяти компаниям. Среди конфискованного имущества 50 квартир, коллекция вин и бриллианты.

Прокуратура выяснила, что в период с 11 сентября 2019-го по 15 мая 2024 года Алексей Копайгородский занимал пост мэра Сочи, но жил не по средствам госслужащего, тем самым он нарушил требования антикоррупционного законодательства. У него нашли в собственности жилые и нежилые помещения, а также земельные участки в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, у экс-мэра оказались значительные сбережения, дорогостоящие автомобили, коллекции наручных часов, ювелирных изделий и других предметов роскоши.

Государству отошли активы Копайгородского: 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, наличность в сумме 84 миллиона рублей и 40 тысяч долларов и предметы роскоши стоимостью 108 миллионов рублей. Также с Копайгородского в пользу России взыскано 215 миллионов рублей как эквивалент стоимости имущества, отчужденного к моменту подачи иска.

