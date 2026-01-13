В доме бывшего мэра российского города нашли пять «Мерседесов» и вино

«Ъ»: У экс-мэра Сочи хотят изъять пять «Мерседесов», десятки часов и канделябры

При обысках у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского нашли десятки миллионов рублей наличными, коллекцию дорогих часов и редкие вина. Такие подробности во вторник,13 января, раскрывает «Коммерсантъ».

По данным издания, в доме у семьи экс-мэра нашли рубли, доллары и евро на общую сумму более 65 миллионов рублей, а также предметы роскоши. Среди них — коллекция из нескольких десятков часов, самые дорогие из которых оцениваются в 14 миллионов рублей, и ювелирных изделий, канделябры за 250 тысяч, «Сказание о земле русской» за 209 тысяч и кремневое ружье за 300 тысяч рублей.

У Копайгородских нашлось и дорогое вино на общую сумму более семи миллионов рублей. Не обошлось и без десятка автомобилей, в числе которых Porsche 911 и пять «Мерседесов» (Mercedes), земельных участков и 14 квартир в престижных районах Санкт-Петербурга, Геленджика, Сочи и Москвы. Указанные активы оцениваются в 1,6 миллиарда рублей.

Как полагает Генпрокуратура, стоимость имущества, которое находится в собственности экс-мэра Сочи и его близких, во много раз превысила официальный доход бывшего чиновника. Все это она намерена изъять в доход государства.

Сейчас Копайгородский и его жена находятся в СИЗО. Следствие полагает, что они похитили имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей и получили взятку от предпринимателя в особо крупном размере. Последняя состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей.