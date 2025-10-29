Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:16, 29 октября 2025Силовые структуры

В деле бывшего мэра российского города всплыл брачный договор

Иск Генпрокуратуры РФ к экс-мэру Сочи Копайгородскому оценен в 1,7 млрд руб.
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Генпрокуратура России требует конфисковать у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского активы общей стоимостью 1,7 миллиарда рублей и взыскать с него еще 215 миллионов рублей в качестве эквивалента стоимости имущества, приобретенного на незаконные доходы. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск об изъятии имущества экс-чиновника в пользу государства направлен в Хостинский районный суд Сочи. В нем речь идет о 77 объектах недвижимости, оформленной Копайгородским на родственников, которые привлечены в качестве соответчиков. Среди них супруга и мать экс-мэра.

Также прокуроры выяснили, что Копайгородские заключили брачный договор, чтобы скрыть свои доходы. Из документа от 6 сентября 2023 года следует, что прибыль от предпринимательской деятельности жены признается раздельной собственностью. Мать Копайгородского получила статус индивидуального предпринимателя с целью сокрытия реального имущественного положения сына, отмечается в документах прокуратуры.

Экс-мэр владеет элитной коммерческой недвижимостью, жилыми помещениями и земельными участками в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, у него нашли крупные суммы наличности, дорогостоящие автомобили, предметы роскоши.

Копайгородские находятся в СИЗО. По версии следствия, они похитили имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей. Также в ноябре 2023 года Копайгородский через жену получил от предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Варшава сообщила о перехвате российского самолета-разведчика. Он летел над Балтикой и не нарушал воздушное пространство Польши

    На Украине признали значительное продвижение российских сил у Красноармейска

    В ВСУ заявили о прорыве российских войск в Димитров и передумали

    В НАТО прокомментировали сокращение военного присутствия США в Румынии

    Страна НАТО заявила о военной лихорадке в Европе

    Россиянам дали совет по подготовке квартиры к суточной аренде

    На стеле Красноармейска заметили российский флаг

    Матвиенко поздравила с днем рождения «работающую с утра до ночи» Набиуллину

    Набиуллина подсчитала россиян с самозапретом на кредиты

    План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости