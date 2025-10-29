В деле бывшего мэра российского города всплыл брачный договор

Иск Генпрокуратуры РФ к экс-мэру Сочи Копайгородскому оценен в 1,7 млрд руб.

Генпрокуратура России требует конфисковать у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского активы общей стоимостью 1,7 миллиарда рублей и взыскать с него еще 215 миллионов рублей в качестве эквивалента стоимости имущества, приобретенного на незаконные доходы. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск об изъятии имущества экс-чиновника в пользу государства направлен в Хостинский районный суд Сочи. В нем речь идет о 77 объектах недвижимости, оформленной Копайгородским на родственников, которые привлечены в качестве соответчиков. Среди них супруга и мать экс-мэра.

Также прокуроры выяснили, что Копайгородские заключили брачный договор, чтобы скрыть свои доходы. Из документа от 6 сентября 2023 года следует, что прибыль от предпринимательской деятельности жены признается раздельной собственностью. Мать Копайгородского получила статус индивидуального предпринимателя с целью сокрытия реального имущественного положения сына, отмечается в документах прокуратуры.

Экс-мэр владеет элитной коммерческой недвижимостью, жилыми помещениями и земельными участками в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, у него нашли крупные суммы наличности, дорогостоящие автомобили, предметы роскоши.

Копайгородские находятся в СИЗО. По версии следствия, они похитили имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей. Также в ноябре 2023 года Копайгородский через жену получил от предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей.