У семьи бывшего российского мэра нашли бриллианты и 50 квартир и домов

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Мещанского суда / РИА Новости

У семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского нашли бриллианты и 50 объектов недвижимости. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на иск Генпрокуратуры (ГП).

По данным канала, ГП выяснила, что за 10 лет госслужбы официальные доходы Копайгородского составили около 16,3 миллиона рублей. За этот период его семья стала обладателем более 50 квартир и домов в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Часть имущества оформлена на родственников и доверенных лиц. Так, квартира в Москве зарегистрирована на сына жены Копайгородского от первого брака, а земельный участок с домом в Сочи зарегистрирован на оказывавшего семье экс-мэра услуги юриста.

Ранее сообщалось, что при обысках у Копайгородского нашли десятки миллионов рублей наличными, коллекцию дорогих часов и редкие вина.

