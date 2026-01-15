Адвокат бывшего российского мэра обратилась в суд из-за дорогих часов и вин

Адвокат Копайгородского просит суд не изымать у него коллекцию часов и вин

Адвокат бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Елизавета Меткина обратилась в суд из-за его коллекции дорогих часов и вин. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По данным канала, защита бывшего градоначальника просит суд не изымать часы и вина в рамках антикоррупционного иска от Генпрокуратуры (ГП).

По словам Меткиной, закон №230-ФЗ позволяет обращать в доход государства определенные категории имущества, такие как недвижимость, транспорт или ценные бумаги, но не предметы роскоши. Также адвокат отметила, что жена Копайгородского представила доказательства декларации доходов и уплаты налогов как индивидуальный предприниматель и подтвердила займы и банковское кредитование.

Ранее ГП выяснила, что за 10 лет госслужбы официальные доходы Копайгородского составили около 16,3 миллиона рублей. За этот период его семья стала обладателем более 50 квартир и домов в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По мнению Генпрокуратуры, стоимость имущества, которое находится в собственности экс-мэра Сочи и его близких, во много раз превысила официальный доход бывшего чиновника.