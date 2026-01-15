Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:35, 15 января 2026Силовые структуры

Адвокат бывшего российского мэра обратилась в суд из-за дорогих часов и вин

Адвокат Копайгородского просит суд не изымать у него коллекцию часов и вин
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Адвокат бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Елизавета Меткина обратилась в суд из-за его коллекции дорогих часов и вин. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По данным канала, защита бывшего градоначальника просит суд не изымать часы и вина в рамках антикоррупционного иска от Генпрокуратуры (ГП).

По словам Меткиной, закон №230-ФЗ позволяет обращать в доход государства определенные категории имущества, такие как недвижимость, транспорт или ценные бумаги, но не предметы роскоши. Также адвокат отметила, что жена Копайгородского представила доказательства декларации доходов и уплаты налогов как индивидуальный предприниматель и подтвердила займы и банковское кредитование.

Ранее ГП выяснила, что за 10 лет госслужбы официальные доходы Копайгородского составили около 16,3 миллиона рублей. За этот период его семья стала обладателем более 50 квартир и домов в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По мнению Генпрокуратуры, стоимость имущества, которое находится в собственности экс-мэра Сочи и его близких, во много раз превысила официальный доход бывшего чиновника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились первые данные о расследовании взрыва полицейских в Москве

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Жителей столицы попросили подкармливать птиц

    Катя Лель назвала российского певца реинкарнацией Есенина

    Раскрыта связанная с Россией цель США в Венесуэле

    Опровергнут популярный миф о простуде

    Армия России кратчайшим путем продвинулась к Запорожью

    Женщина голыми руками поймала 22 свиньи

    В полуфинале турнира WTA встретятся завоевавшие серебро ОИ в паре россиянки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok