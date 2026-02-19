Реклама

08:31, 19 февраля 2026Забота о себе

Названа приводящая к быстрому оргазму у мужчин и женщин поза

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lucky Business / Shutterstock / Fotodom  

Участники опроса одного из британских онлайн-ритейлеров назвали позу в сексе, в которой они могут быстро достичь оргазма. Результаты исследования публикует издание Metro.

По данным опроса, почти половина британцев (47 процентов) заявили, что их любимая поза — это поза по-собачьи. При этом 21 процент мужчин и 14 процентов женщин считают, что она позволяет быстрее всего достичь оргазма благодаря интенсивности воздействия.

В материале отмечается, что именно в позе по-собачьи женщины чувствуют самую сильную стимуляцию. Мужчины же особенно ценят в ней возможность контролировать темп, открывающиеся виды и ощущение полного доминирования, а также большую глубину проникновения.

Ранее австралийская эскортница Лилит Лодж назвала любимую позу своих клиентов. По словам Лодж, наибольшим спросом у нее пользуется обычная «миссионерская» поза, в которой мужчина лежит на женщине.

