Экономика
17:09, 19 февраля 2026Экономика

Обрушившегося на Москву «Валли» сняли из космоса

«Роскосмос» показал обрушившийся на Москву циклон «Валли» из космоса
Полина Кислицына (Редактор)

Изображение: Telegram-канал «Роскосмос»

«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона «Валли», который обрушился на Москву и принес мощнейший за эту зиму снегопад. Соответствующие фото госкорпорация опубликовала в Telegram-канале.

Опубликованный снимок был сделан спутниками серии «Электро-Л» и «Арктика-М». В пресс-службе напомнили, что атмосферный вихрь пришел в столицу со стороны Болгарии, через Крым и за несколько часов накрыл город снегом. Из-за непогоды часть авиарейсов пришлось задержать либо отменить.

В данный момент в Москве действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Он будет действовать в течение суток до полуночи пятницы, 20 февраля.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в результате сильнейшего снегопада, который продлится до утра пятницы, в городе выпадет до 28 миллиметров осадков, или почти 2/3 от климатической нормы февраля. В результате, добавил синоптик, будет побит суточный рекорд осадков 56-летней давности.

