13:02, 19 февраля 2026Путешествия

Пассажирский самолет вернулся в аэропорт вскоре после вылета из-за отказа двигателя

Самолет JetBlue вернулся в аэропорт вылета в Ньюарке из-за отказа двигателя
Алина Черненко

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Самолет авиакомпании JetBlue вернулся в аэропорт вылета в США из-за отказа двигателя. Об этом сообщает портал 6abc Philadelphia.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 18 февраля, с лайнером, летевшим из Ньюарка в Уэст-Палм-Бич. После приземления экипаж Airbus A320 сообщил о задымлении в кабине пилотов. Пассажиров пришлось эвакуировать по аварийным трапам.

Из-за произошедшего полеты в международном аэропорту Ньюарк Либерти были приостановлены. Борт убрали с рулежной дорожки.

Ранее в США легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на оживленную трассу. Причиной происшествия стал отказ двигателя.

