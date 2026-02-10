Самолет врезался в три автомобиля при аварийной посадке на трассу из-за отказа двигателя

Два человека пострадали при аварийной посадке самолета Hawker Beechcraft в США

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на оживленную трассу в США. Об этом сообщил телеканал Fox 5 Atlanta.

Инцидент произошел 9 февраля с воздушным судном Hawker Beechcraft, на борту которого находились пилот и стажер. Борт вылетел из аэропорта имени Ли Гилмера в городе Гейнсвилл, штат Джорджия, но вскоре совершил экстренную посадку на Браунс Бридж Роуд. При этом летный транспорт врезался в три автомобиля. По словам пилота Томаса Роджерса причиной происшествия стал отказ двигателя. «Мы попытались спланировать обратно, сделали все по инструкции, но осознали, что не сможем вернуться», — добавил Роджерс.

Во время происшествия пострадали два человека, их с легкими травмами госпитализировали в медицинский центр. Также во время посадки самолет выбил топливный бак в заднюю часть внедорожника, перекрыв им движение на автомагистрали. Пилоты остались на месте для оказания помощи следствию.

