Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:32, 10 февраля 2026Путешествия

Самолет врезался в три автомобиля при аварийной посадке на трассу из-за отказа двигателя

Два человека пострадали при аварийной посадке самолета Hawker Beechcraft в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Joan Valls / Urbanandsport / NurPhoto via Getty Images

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на оживленную трассу в США. Об этом сообщил телеканал Fox 5 Atlanta.

Инцидент произошел 9 февраля с воздушным судном Hawker Beechcraft, на борту которого находились пилот и стажер. Борт вылетел из аэропорта имени Ли Гилмера в городе Гейнсвилл, штат Джорджия, но вскоре совершил экстренную посадку на Браунс Бридж Роуд. При этом летный транспорт врезался в три автомобиля. По словам пилота Томаса Роджерса причиной происшествия стал отказ двигателя. «Мы попытались спланировать обратно, сделали все по инструкции, но осознали, что не сможем вернуться», — добавил Роджерс.

Материалы по теме:
Аварийный выход В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Аварийный выходВ сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
6 мая 2019
«Горящий клубок железа летит по полосе» Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
«Горящий клубок железа летит по полосе»Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
6 мая 2019

Во время происшествия пострадали два человека, их с легкими травмами госпитализировали в медицинский центр. Также во время посадки самолет выбил топливный бак в заднюю часть внедорожника, перекрыв им движение на автомагистрали. Пилоты остались на месте для оказания помощи следствию.

Ранее самолет со 142 пассажирами на борту совершил экстренную посадку из-за ЧП в салоне. Рейс азиатского лоукостера из Австралии в Азию пришлось прервать через два часа после взлета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жилой многоэтажный дом загорелся в центре Москвы

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    На западе заявили о подготовке нового российского наступления

    Появилась новая информация о семье убитого 9-летнего Паши из Петербурга

    Иностранец готовил теракт в правительственном здании России

    В России предрекли ВСУ удар возмездия за новую атаку на Крым

    Малышева призвала запретить один диагноз

    Инвалид из российского города потерял возможность выйти на улицу из-за отключения лифта

    На юге России нашли кубанских «драконов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok