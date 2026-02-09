Самолет со 142 пассажирами на борту совершил экстренную посадку из-за ЧП в салоне

Самолет авиакомпании AirAsia со 142 пассажирами совершил экстренную посадку из-за чрезвычайного положения (ЧП) на борту. Об этом стало известно Daily Mail.

Рейс азиатского лоукостера из Австралии в Азию пришлось прервать через два часа после взлета 8 февраля. Вылетевшее из Сиднея воздушное судно направилось в Куала-Лумпур, Малайзия. Однако вскоре экипаж зафиксировал предупреждение, связанное с давлением в салоне и подал сигнал бедствия. «Капитан принял решение аварийно сесть в аэропорту Брисбена в соответствии с установленными процедурами обеспечения безопасности полетов», — сообщил представитель авиаперевозчика.

Клиенты компании и персонал из 11 человек застряли в городе до 19 часов 9 февраля — на это время назначен повторный вылет. Путешественникам выдали ваучеры на проживание и питание.

Ранее почти тысяча россиян застряла на Пхукете из-за проблемы с несколькими рейсами. Самолет авиакомпании Azur Air подал сигнал бедствия и был вынужден вернуться в Таиланд.