Почти тысяча россиян застряла на Пхукете

Shot: Около тысячи россиян застряли в аэропорту Пхукета

Около тысячи россиян застряли в аэропорту Пхукета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов публикации, проблемы возникли с несколькими рейсами. Самолет авиакомпании Azur Air, который вылетел из Пхукета в Москву прошлой ночью, подал сигнал бедствия и был вынужден вернуться в Таиланд. Пассажирам пришлось ждать замены рейса в здании аэропорта.

Второй рейс в Москву задержали более чем на сутки. Помимо этого, на 15 часов отложили рейс в Новосибирск. В общей сложности вылететь из страны не может почти тысяча россиян. Люди лежат на полу аэропорта и спасаются от жары в багажном отсеке автобуса. Дети вынуждены спать на тележках для багажа.

Пока что вылетел только один рейс в Россию — тот, который направлялся в Москву и подал сигнал бедствия.

Ранее стало известно о массовом отравлении россиян в отеле MBC Condotel на Пхукете. Пострадавшие жалуются на резкие боли в животе, тошноту и диарею.