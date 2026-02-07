Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:00, 7 февраля 2026Путешествия

Почти тысяча россиян застряла на Пхукете

Shot: Около тысячи россиян застряли в аэропорту Пхукета
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Около тысячи россиян застряли в аэропорту Пхукета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов публикации, проблемы возникли с несколькими рейсами. Самолет авиакомпании Azur Air, который вылетел из Пхукета в Москву прошлой ночью, подал сигнал бедствия и был вынужден вернуться в Таиланд. Пассажирам пришлось ждать замены рейса в здании аэропорта.

Второй рейс в Москву задержали более чем на сутки. Помимо этого, на 15 часов отложили рейс в Новосибирск. В общей сложности вылететь из страны не может почти тысяча россиян. Люди лежат на полу аэропорта и спасаются от жары в багажном отсеке автобуса. Дети вынуждены спать на тележках для багажа.

Пока что вылетел только один рейс в Россию — тот, который направлялся в Москву и подал сигнал бедствия.

Ранее стало известно о массовом отравлении россиян в отеле MBC Condotel на Пхукете. Пострадавшие жалуются на резкие боли в животе, тошноту и диарею.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток с ножом напал на общежитие с иностранными студентами в Уфе. Он ранил двух полицейских и начертил кровью свастику

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Посол США раскрыл будущее Совета мира

    Бывший глава Минкульта Франции стал фигурантом расследования из-за файлов Эпштейна

    Почти тысяча россиян застряла на Пхукете

    В Европе признали проблемы Украины с коррупцией

    Тарасова высказалась о ситуации с музыкой Гуменника

    Президент Латвии не пожелал победы сборной своей страны

    Европейская страна озаботилась принудительной мобилизацией на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok