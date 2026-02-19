Подслушан разговор представителей США и Британии о России в Женеве

The Telegraph: Представители США и Великобритании в Женеве обсудили Россию

Представители США и Великобритании в Женеве обсудили Россию в гостинице InterContinental. Их разговор удалось частично подслушать журналисту The Telegraph Джо Барнсу.

По словам журналиста, советник по безопасности премьер-министра Великобритании Кира Стармера Джонатан Пауэлл провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром армии США Дэниелом Дрисколлом в Женеве. Переговоры состоялись в гостинице InterContinental, где затем прошли переговоры по Украине.

Барнс попытался подслушать разговор Уиткоффа и Пауэлла, которые обсуждали предстоящий раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта. Уиткофф в один момент произнес фразу «Россия ни в коем случае...», после чего он приглушил свой голос. Продолжение фразы журналисту подслушать не удалось.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в закрытом режиме в Женеве 17 и 18 февраля. В первый день их продолжительность составила 4,5 часа, а во второй стороны беседовали 2 часа.