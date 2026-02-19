Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:41, 19 февраля 2026Культура

Политолог объяснил присутствие Пугачевой в файлах Эпштейна

Политолог Кот объяснил попадание Пугачевой в файлы Эпштейна прозападной позицией
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Политолог Юрий Кот прокомментировал упоминание певицы Аллы Пугачевой в рассекреченных файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Его слова передает «Царьград».

Политолог заявил, что его не удивил отъезд артистки из России после начала специальной военной операции. Специалист подчеркнул, что Пугачева всегда «отрабатывала западную повестку» и намеренно дискредитировала отечественное искусство.

«Все это подтверждает недавние сведения о ее присутствии в файлах Эпштейна», — отметил Кот.

В начале февраля упоминание Пугачевой нашли в файлах Джеффри Эпштейна, опубликованных Минюстом США. Примадонна оказалась в файлах из-за статьи The Times «Самые уважаемые люди мира», вышедшей 10 января 2014 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подслушан разговор представителей США и Британии о России в Женеве

    Крепкий рубль стал проблемой

    Россия «замедлила» параллельный импорт. Что будет с ценами

    Трамп похвалил Уиткоффа и вспомнил его первую встречу с Путиным

    Мерц резко высказался о Путине

    Тарасова отреагировала на первую медаль российских спортсменов на Олимпиаде

    В России на сотни тысяч упала цена на популярный кроссовер

    Жалобу на решение по делу об ограничении звонков в Telegram отклонили

    Россиянка продала квартиру и перевела деньги мошенникам

    Дмитрий Певцов высказался о невесте сына словами «выгоним ее»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok