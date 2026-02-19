Политолог Кот объяснил попадание Пугачевой в файлы Эпштейна прозападной позицией

Политолог Юрий Кот прокомментировал упоминание певицы Аллы Пугачевой в рассекреченных файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Его слова передает «Царьград».

Политолог заявил, что его не удивил отъезд артистки из России после начала специальной военной операции. Специалист подчеркнул, что Пугачева всегда «отрабатывала западную повестку» и намеренно дискредитировала отечественное искусство.

«Все это подтверждает недавние сведения о ее присутствии в файлах Эпштейна», — отметил Кот.

В начале февраля упоминание Пугачевой нашли в файлах Джеффри Эпштейна, опубликованных Минюстом США. Примадонна оказалась в файлах из-за статьи The Times «Самые уважаемые люди мира», вышедшей 10 января 2014 года.