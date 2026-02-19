Предсказана роль первого заседания Совета мира Трампа в мировой политике

Политолог Асафов: Совет мира не сыграет большой роли в будущем мировой политики

Первое заседание Совета мира, созданного президентом США Дональдом Трампом вряд ли сыграет существенную роль в будущем мировой политики, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. По его оценке, главная задача совета — создание позитивной повестки для республиканцев перед выборами.

«На этом грандиозном мероприятии точно будут предложены решения по большинству идущих сегодня конфликтов. И обо всех этих решениях мы узнаем из соцсетей Трампа, — сказал Асафов. — Это игра для одного человека. Создание повестки для Трампа и его однопартийцев перед выборами — и все это понимают. Еще одна параллельная цель — получить от кого-то деньги. Или хотя бы обещания, обсуждения».

Политолог усомнился в том, что совет, по крайней мере в его текущем виде, будет играть существенную роль в будущем мировой политики. Тем не менее, как он добавил, один козырь у Трампа все же есть — это ситуация в Иране.

«Напряжение там очень сильное. Переброшено много военных, много техники — все военные аналитики говорят о готовности к началу серьезной операции, — отметил Асафов. — Конечно, сложно предсказать реальные последствия первого заседания. Но его обстоятельства понятны. И понятно, что это фактически площадка доминирования одной страны».

Ранее президент США заявил, что 19 февраля соберет Совет мира в Институте мира имени Дональда Трампа в Вашингтоне. Он пообещал объявить о выдаче более пяти миллиардов долларов на гуманитарные и восстановительные работы в секторе Газа.