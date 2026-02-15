Совет мира выделит для сектора Газа пять миллиардов долларов

Трамп заявил, что Совет мира выделит на восстановление сектора Газы $5 млрд

Учрежденный президентом США Дональдом Трампом Совет мира выделит на восстановление Сектора Газы 5 миллиардов долларов. Об этом американский лидер заявил в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Совет мира имеет неограниченный потенциал. Президент США анонсировал, что 19 февраля он соберет Совет мира в Институте мира имени Дональда Дж. Трампа в Вашингтоне и объявит о выдаче более 5 миллиардов долларов на гуманитарные и восстановительные работы в Газе.

Также Дональд Трамп пообещал направить тысячи военнослужащих в состав Международных сил стабилизации и местной полиции для поддержания безопасности и мира для жителей региона. «Совет мира окажется самым значимым международным органом в истории, и для меня большая честь быть его председателем», — заключил Трамп.

11 февраля стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал договор о вступлении страны в Совет мира. После встречи с Рубио Нетаньяху отправился на переговоры с Трампом.