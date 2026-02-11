Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
23:25, 11 февраля 2026Мир

Израиль вступил в Совет мира

Израиль подписал договор о вступлении в Совет мира
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал договор о вступлении страны в учрежденный президентом США Дональдом Трампом Совет мира. Об этом сообщает канцелярия израильского премьера.

«Нетаньяху встретился в Блэр Хаус в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио. В присутствии госсекретаря Рубио премьер-министр подписал документ о вступлении в Совет мира», — указано в сообщении.

Отмечается, что после встречи с Рубио Нетаньяху отправился на переговоры с Трампом.

Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер сравнил Совет мира Трампа с клубом. «Совет мира связан с конкретным политическим лидером одной страны, его мандат неясен. Его можно сравнить с дорогим клубом, где могут проходить интересные дискуссии», — заявил он.

