13:43, 19 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности о рассмотрении судом жалоб аферистов по делу Долиной

Суд закрыл рассмотрение жалоб на приговор по делу о квартире Долиной
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Московский областной суд рассмотрит жалобы на приговор осужденных за мошенничество с квартирой певицы Ларисы Долиной в закрытом режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, судья огласил решение провести судебное разбирательство в закрытом режиме. Кроме того, с просьбой о закрытии процесса для обеспечения безопасности всех участников также выступил представитель певицы. Гособвинение его поддержало.

Ранее сообщалось, что осужденные за мошенничество с квартирой певицы Ларисы Долиной попросили апелляционную инстанцию отменить приговор. Также, они призвали вернуть дело прокурору для дополнительного расследования.

