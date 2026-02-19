Раскрыты подробности о рассмотрении судом жалоб аферистов по делу Долиной

Суд закрыл рассмотрение жалоб на приговор по делу о квартире Долиной

Московский областной суд рассмотрит жалобы на приговор осужденных за мошенничество с квартирой певицы Ларисы Долиной в закрытом режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, судья огласил решение провести судебное разбирательство в закрытом режиме. Кроме того, с просьбой о закрытии процесса для обеспечения безопасности всех участников также выступил представитель певицы. Гособвинение его поддержало.

Ранее сообщалось, что осужденные за мошенничество с квартирой певицы Ларисы Долиной попросили апелляционную инстанцию отменить приговор. Также, они призвали вернуть дело прокурору для дополнительного расследования.