Силовые структуры
00:16, 19 февраля 2026Силовые структуры

Появились новые подробности о деле Долиной

Мошенники попросили прокурора провести дополнительное расследование дела Долиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Осужденные за мошенничество с квартирой певицы Ларисы Долиной попросили апелляционную инстанцию отменить приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из них.

Мошенники также призвали вернуть дело прокурору для дополнительного расследования. Ранее решение суда в Подмосковье обжаловали все осужденные и их адвокаты. Московский областной суд рассмотрит апелляционные жалобы защитников и их доверителей в четверг, 19 февраля.

Ранее стало известно, что переезд Долиной из квартиры, которая перешла покупательнице Полине Лурье, затянулся более чем на два дня. Вещи певицы продолжают вывозить из квартиры, ставшей предметом судебных споров, на склад во дворе Федерации шахмат России.

