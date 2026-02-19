Реклама

19:43, 19 февраля 2026

Россиян предупредили о мошенниках под видом всемирно известной организации

Красный Крест предупредил россиян о мошенниках, действующих от его имени
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksey Matrenin / Shutterstock / Fotodom

Международный комитет Красного Креста (МККК) в 2025 году предупредил россиян о мошенниках, действующих от его имени. Об этом говорится в отчете о деятельности организации в России и Белоруссии.

Красный Крест сообщил, что за 2025 год его сотрудники ответили на более чем 45 тысяч звонков от российских семей, интересовавшихся судьбой их близких. Кроме того, организация передавала сообщения родственникам военнопленных.

«МККК также стремился предупредить семьи о мошенниках, которые пытались ввести их в заблуждение и выдавали себя за представителей Красного Креста», — утверждается в публикации.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что она регулярно направляет в МККК списки российских военнослужащих, находящихся в плену. По ее словам, благодаря совместным действиям организации удалось собрать и передать две тысячи писем и посылок для российских военных.

