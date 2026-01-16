Реклама

Москалькова рассказала о принципиальной позиции в работе с пленными бойцами ВСУ

Майя Назарова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала в интервью KP.RU о принципиальной позиции в работе с пленными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Омбудсмен подчеркнула, что горячая линия для военных работает без автоответчика, чтобы слышать живой голос.

Пленным важно слышать другого человека, а не роботов, и понимать, что они не одни в сложной ситуации, пояснила Москалькова.

Аппарат омбудсмена также оказывает поддержку и помощь российским военнопленным и их семьям.

Вопросы сложных диалогов и непосредственной организации обменов, по словам Москальковой, находятся в компетенции Минобороны России. Аппарат же уполномоченного по правам человека сосредотачивается на гуманитарной и правовой составляющей, разъяснила она.

Москалькова поделилась, что регулярно направляет в Международный комитет Красного Креста (МККК) списки российских военнослужащих, находящихся в плену. Таким образом она пытается добиться проверки условий их содержания и соблюдения всех международных норм.

Благодаря совместным действиям МККК удалось собрать и передать две тысячи писем и посылок для российских военных. То же самое делается и в отношении украинских военнопленных, резюмировала Москалькова.

Ранее омбудсмен призывала Киев отказаться от безнравственной практики отбора пленных.

