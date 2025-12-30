Реклама

Россия
11:51, 30 декабря 2025Россия

В России отреагировали на избирательный подход Киева при отборе пленных для обмена

Москалькова: Киев должен отказаться от безнравственной практики отбора пленных
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова указала на избирательный подход Киева при отборе пленных для обмена, призвав Украину отказаться от такой безнравственной практики. Ее слова передает ТАСС.

Москалькова заявила, что Киев не забирает по обмену тех военнослужащих, которые длительное время находятся на территории России и нуждаются в медицинской помощи.

«Безнравственно делать какой-то выбор, нужно осуществлять взаимное возвращение военнослужащих как можно быстрее, в больших объемах, независимо от их звания», — обозначила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что в результате последнего обмена в Россию смогли вернутся 2,3 тысячи военнослужащих и порядка 170 мирных граждан, Киев же получил порядка 2,4 тысячи бойцов и 170 гражданских.

