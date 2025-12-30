Россия вернула Киеву тысячи военных после переговоров в Стамбуле

Галузин: В РФ после переговоров в Стамбуле вернули с Украины 2,3 тыс. военных

В ходе переговоров в Стамбуле в 2025 году удалось достигнуть договоренностей, согласно которым Россия и Украина обменялись военными и гражданскими лицами. Так, в РФ смогли вернутся 2,3 тысячи военнослужащих и порядка 170 мирных граждан, Киев же получил порядка 2,4 тысячи бойцов и 170 гражданских, заявил замглавы МИД Михаил Галузин в разговоре с «Известиями».