Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:57, 30 декабря 2025Мир

Россия вернула Киеву тысячи военных после переговоров в Стамбуле

Галузин: В РФ после переговоров в Стамбуле вернули с Украины 2,3 тыс. военных
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

В ходе переговоров в Стамбуле в 2025 году удалось достигнуть договоренностей, согласно которым Россия и Украина обменялись военными и гражданскими лицами. Так, в РФ смогли вернутся 2,3 тысячи военнослужащих и порядка 170 мирных граждан, Киев же получил порядка 2,4 тысячи бойцов и 170 гражданских, заявил замглавы МИД Михаил Галузин в разговоре с «Известиями».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вонючий киевский ублюдок». Действия Зеленского вызвали гнев Медведева и разозлили Трампа. Что случилось?

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Экс-помощница Байдена предостерегла Трампа от огромной ошибки

    Названо условие урегулирования украинского конфликта

    Миллионерша попалась на распространении наркотиков и два года скрывалась за границей

    Назван способ улучшить взаимопонимание и секс в паре

    Названо число находящихся в плену у Украины россиян из Курской области

    Зеленский снова отказался от вывода ВСУ из Донбасса

    Захарова охарактеризовала Зеленского двумя словами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok