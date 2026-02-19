Реклама

Россияне поставили рекорд по визитам в одну страну Азии

АТОР: Россияне поставили новый рекорд по турпотоку в Индонезию
Алина Черненко

Фото: Wonderful Nature / Shutterstock / Fotodom

В списке стран Азии с рекордным турпотоком из России появилась еще одна — Индонезия. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в 2025 году соотечественники поставили новый рекорд по турпотоку в это государство. По данным главного управления иммиграции Индонезии, его посетили более 219 тысяч туристов из России. Для сравнения в 2024-м эта цифра была 180 тысяч.

В АТОР добавили, что рекорды по российскому турпотоку в 2025 году установили и другие азиатские направления. Среди них — Таиланд (1,8 миллиона визитов), Вьетнам (689,7 тысячи визитов), китайский остров Хайнань (505,3 тысячи визитов), Мальдивы (278,7 тысячи визитов), Япония (194,9 тысячи визитов) и Малайзия (139,7 тысячи визитов).

Туроператоры, работающие на индонезийском направлении, предрекают рост спроса на него и в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в феврале 2026 года спрос россиян на пляжные страны вырос на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Самыми популярными теплыми направлениями стали Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Вьетнам и Индонезия.

