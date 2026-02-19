Реклама

Экономика
14:36, 19 февраля 2026Экономика

Россияне усомнились в конкурентоспособности национальной экономики

ВЦИОМ: Российская экономика проигрывает конкуренцию в ряде отраслей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Россияне в большинстве своем полагают, что национальная экономика является конкурентоспособной лишь в нескольких отраслях — главным образом, в сырьевой и энергетической сферах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ.

В своем исследовании эксперты использовали индекс экспортно-импортного восприятия России. Чем выше его значение, тем сильнее выражена экспортная ориентация в восприятии граждан. Отрицательный индекс свидетельствует о преобладании представлений о России как о стране, в большей степени ориентированной на заимствование.

Самое высокое значение индекса аналитики зафиксировали в секторе сырья и полезных ископаемых — 78 пунктов. В топ-3 отраслей с наибольшим показателем также вошли атомная энергетика (69) и энергетика в целом (51). Высокий экспортный потенциал респонденты также увидели в сфере сельского хозяйства и агротехнологий (28), культуре (20) и продовольственном секторе (7).

В свою очередь, в таких отраслях, как фармацевтика, медицинские технологии для диагностики, медуслуги, IT-технологии, транспорт, промышленность, наука и инновации, позиции России, по мнению граждан, оказались куда более слабыми. В этих секторах вышеуказанный индекс оказался в отрицательной зоне (от минус 61 до минус 17 пунктов). Не сильно лучше обстоят дела и в ряде других сфер, включая кино, строительство, инженерное дело, архитектура, технологии безопасности и образование. В этих секторах индекс составил от минус 15 до минус 2.

О негативных последствиях высокой зависимости от экспорта энергоносителей (нефти, газа) для российской экономики ранее предупредил доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари. Затяжное снижение мировых цен все сильнее бьет по федеральному бюджету, столкнувшемуся со стремительным ростом дефицита. На этом фоне России следовало бы как можно скорее сделать ставку на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, резюмировал Коложвари.

