Экономика
16:22, 26 декабря 2025Экономика

Россию призвали поскорее слезть с нефтяной иглы

Аналитик Коложвари: Снижение цен на нефть бьет по российскому экспорту
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Затяжное снижение мировых цен на нефть, в том числе на сорт Urals, используемый в России для налогообложения, бьет по отечественному экспорту, который все еще привязан к сырью. Об этом заявил доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари. Его слова приводит ТАСС.

На этом фоне России следовало бы поскорее слезть с нефтяной иглы и диверсифицировать структуру экспорта, полагает эксперт. Сырье, подчеркнул аналитик, все еще является для страны одним из ключевых видов отправляемой за границу продукции. «Необходима перестройка наших экспортных приоритетов», — констатировал Коложвари.

Одними из самых перспективных направления диверсификации, по его мнению, могли бы стать отрасли, в которых позиции России традиционно сильны. К числу таковых Коложвари отнес сферы образования, цифровых технологий, а также продовольственный и оружейный сегменты. Эти сферы, подчеркнул аналитик, в среднесрочной перспективе могли бы стать ощутимыми статьями экспортных доходов России.

Машстабные западные санкции, введенные в связи с началом боевых действий на Украине, оказывают все большее давление на российский энергетический экспорт, сходятся во мнении эксперты. Негативную динамику подтверждают в том числе данные Минфина. По оценке ведомства, в январе-ноябре нефтегазовые доходы российского бюджета упали на 22,4 процента год к году, до чуть более 8 триллионов рублей.

Новые санкции США, введенные во второй половине октября 2025 года, ударили по экспорту сырья основным покупателям. Компании из Индии, Китая и Турции стали активно переключаться на нефть от альтернативных поставщиков. В сложившихся реалиях единственным реальным способом частично сохранить потоки для России остаются внушительные скидки, что бьет по федеральному бюджету. Если цены на нефть продолжат снижаться в следующем году, предупреждают аналитики, это может заметно сократить возможности РФ для финансирования боевых действий на Украине и подтолкнуть Кремль к скорому заключению мирной сделки, чего добиваются западные страны.

