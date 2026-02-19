Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:38, 19 февраля 2026Россия

Российская школьница попала в реанимацию после занятия в театральном кружке

В Петербурге ученица театральной студии сорвалась с троса и попала в реанимацию
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге ученица театральной студии сорвалась с троса и попала в реанимацию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 13-летняя школьница тренировалась на сцене без страховки, и выполняя стойку на тросе, потеряла равновесие, в результате чего упала с высоты около трех метров.

Россиянка потеряла сознание, в больнице у нее диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб. Сейчас она находится в реанимации.

Технический директор студии Иван Гусаков прокомментировал ситуацию, отметив, что трюк, который выполняла ученица, не подразумевал страховки. «Вы знакомы с воздушной гимнастикой? Дети занимаются на полотнах, да и взрослые артисты так выступают. Там страховки нет как таковой, там ни к чему не пристегнуться», — сказал он.

Ранее в Санкт-Петербурге двое школьников с рюкзаками без страховок спускались с высоты 24-го этажа и попали на видео. Сообщалось, что они проворачивают такие трюки не в первый раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности переговоров в Женеве

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Умер прикованный к инвалидной коляске автор хитов Круга

    Буксующие грузовики вновь заблокировали дороги в одном регионе России

    В России призвали увеличить список не облагаемых налогом социальных расходов

    В Windows 11 нашли скрытую функцию

    Россиянин оказался на СВО после потери отца, брата и дяди

    Российская школьница попала в реанимацию после занятия в театральном кружке

    Песков высказался о трудностях с ведением канала Кремля в Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok