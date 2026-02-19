Российская школьница попала в реанимацию после занятия в театральном кружке

В Петербурге ученица театральной студии сорвалась с троса и попала в реанимацию

В Санкт-Петербурге ученица театральной студии сорвалась с троса и попала в реанимацию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 13-летняя школьница тренировалась на сцене без страховки, и выполняя стойку на тросе, потеряла равновесие, в результате чего упала с высоты около трех метров.

Россиянка потеряла сознание, в больнице у нее диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб. Сейчас она находится в реанимации.

Технический директор студии Иван Гусаков прокомментировал ситуацию, отметив, что трюк, который выполняла ученица, не подразумевал страховки. «Вы знакомы с воздушной гимнастикой? Дети занимаются на полотнах, да и взрослые артисты так выступают. Там страховки нет как таковой, там ни к чему не пристегнуться», — сказал он.

Ранее в Санкт-Петербурге двое школьников с рюкзаками без страховок спускались с высоты 24-го этажа и попали на видео. Сообщалось, что они проворачивают такие трюки не в первый раз.