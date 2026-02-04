Реклама

10:03, 4 февраля 2026Россия

Российские школьники без страховок спускались с высоты 24-го этажа и попали на видео

В Петербурге школьники с рюкзаками без страховок спускались с 24-го этажа
Майя Назарова

В Санкт-Петербурге двое школьников с рюкзаками без страховок спускались с высоты 24-го этажа. Действия российских подростков попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленных кадрах видно, как учащиеся находятся на экстремальной высоте. Затем они начинают спуск без какого-либо защитного снаяряжения.

По данным «Mash на Мойке», подростки проворачивают такое не в первый раз. Они «облюбовали» один из домов на улице Маршала Казакова.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ школьник сорвался с водонапорной башни. Его удалось спасти.

Еще раньше в Апшеронске Краснодарского края 11-летний школьник упал в котлован и просидел там всю ночь. Медики диагностировали у него переохлаждение, ушиб левой стопы и голени.

