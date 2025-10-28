Российский школьник сорвался с водонапорной башни

В Улан-Удэ школьник сорвался с водонапорной башни, за его жизнь борются врачи

В Улан-Удэ школьник сорвался с водонапорной башни, за его жизнь борются врачи. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По сведениям российского издания, юноша зацепился на высоте трех метров от земли — это ему и помогло. Спасатели сняли подростка с площадки с помощью альпинистского оборудования и помогли погрузить его в машину скорой помощи.

В региональном Минздраве рассказали, что состояние пострадавшего школьника тяжелое, но стабильное. Врачи делают все, чтобы сохранить ему жизнь.

До этого стало известно, что в Апшеронске Краснодарского края 11-летний школьник упал в котлован и просидел там всю ночь.

Медики диагностировали у него переохлаждение, ушиб левой стопы и голени. С мальчиком и его родительницей провели воспитательную беседу.

Еще раньше в городе Южа Ивановской области тротуар провалился под школьниками, пятеро детей упали в яму с кипятком.