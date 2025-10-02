Россия
12:06, 2 октября 2025Россия

Российский школьник упал в котлован и просидел там всю ночь

В Апшеронске 11-летний школьник упал в котлован и просидел там всю ночь
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Апшеронске Краснодарского края 11-летний школьник упал в котлован и просидел там всю ночь. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным российского издания, мальчик возвращался с тренировки и в сумерках не заметил провал в земле. Несовершеннолетний ушел туда с головой. Ребенок долго звал на помощь, но рядом никого не оказалось.

Мать школьника начала его искать. Учащегося случайно заметили прохожие утром. Мальчик провел в холодной ловушке более 12 часов, при температуре воздуха плюс 8 градусов.

Медики диагностировали у него переохлаждение, ушиб левой стопы и голени. Мальчика и его родительницу ждет воспитательная беседа.

До этого стало известно, что в городе Южа Ивановской области тротуар провалился под школьниками, пятеро детей упали в яму с кипятком.

Еще раньше в Нижегородской области 11-летний школьник провалился в яму с кипятком возле жилого дома.

