11:31, 19 февраля 2026

Стало известно о значительном прогрессе в одном вопросе на переговорах по Украине

CNN: США, РФ и Украина добились прогресса по будущему режиму прекращения огня
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Военные чиновники, участвующие в переговорах США, России и Украины, добились «постепенного, но значительного прогресса» в определении работы будущего режима прекращения огня. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

«В то время как политические переговоры оставались "напряженными", военные переговоры вселили в чиновников осторожный оптимизм», — говорится в материале.

Стороны переговоров, в частности, доработали ключевые условия и трактовки, которые помогут заложить основу для будущих соглашений.

17-18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Корреспондент американского портала Axios Барак Равид, ссылаясь на источники, сообщил о тупике в политической рабочей группе.

